Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – Nei in reinige tongersdei krije we ek in skiere freed.

Tongersdeitenacht kin it sa út en troch wat reine en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By hast gjin wyn wurdt it 7 graden.

Freed kin it earst noch wat (sto)reine, mar letter wurdt it drûch en dan is in glimp fan ‘e sinne net hielendal útsletten. Der stiet net in soad wyn en it sil in graad of 9 wurde.

Yn it wykein is it drûch en it wurdt dan ek wat mylder.

Jan Brinksma