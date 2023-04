Waarpraatsje: Ritich en kâlder

DE JOUWER – Earste Peaskedei wie it hiel kreas waar en op Twadde Peaskedei bleau it lang drûch. De oare dagen fan dizze wike giet it waar wer bot hinne en wer. It wurdt boppedat ek wer in stik kâlder.

Moandeitenacht wurdt it drûch en kin it opklearje. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich en boppe de Iselmar en yn it Waadgebiet miskien wol krêftich. It wurdt 7 graden.

Tiisdei skynt de sinne sa út en troch, mar in bui is net hielendal útsletten. De súdweste- oant westewyn is matich oant frij krêftich. By de kust lâns, boppe de Iselmar en yn it Waadgebiet stiet noch wat mear wyn. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Woansdei liket in wiete dei te wurden.

Jan Brinksma