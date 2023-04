Waarpraatsje: Reinige freed

DE JOUWER – It wie op Keningsdei earst sinnich, mar letter rekke de loft berûn. It bleau wol drûch. Freed wurdt it in wiete dei.

Tongersdeitenacht set it op in reinen. De easte- oant súdeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Freed reint of storeint it sa út en troch. De wyn giet nei it súdwesten en wurdt matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. Mei 10 graden is it noch hieltyd te kâld.

It waar foar it wykein sjocht der goed út. It bliuwt drûch en wy sjogge grif de sinne. It sil dan ek wat mylder wurde.

Jan Brinksma