Waarpraatsje: Noflik

DE JOUWER – It wie tiisdei noflik maitiidswaar en dat wurdt it woansdei ek.

Tiisdeitenacht soe it op guon plakken dampich wurde kinne en by hast gjin wyn sil it op in soad plakken in bytsje frieze.

Woansdei kin it earst noch wat dampich wêze, mar letter komt de sinne der goed by. Yn ‘e middei kin de sinne it wat dreger krije. De loft kin dan foar in part berûn reitsje. Der stiet net in soad wyn en it wurdt 10 graden.

Tongersdei sil it wer wat reine.

Jan Brinksma