Waarpraatsje: Net stabyl

DE JOUWER – It wol mar net stabyl waar wurde, mar nije wike liket it dan dochs wier maitiid te wurden.

Tiisdeitenacht set it wer op in reinen. De súdeastewyn is matich, by de kust lâns, boppe de Iselmar en yn it Waadgebiet frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Woansdei klearret it geandewei op, mar yn ‘e neimiddei falle der buien, miskien wol mei tonger. De weste- oant súdwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt in graad of 10.

Oant snein bliuwt it waar hinne en wer gean.

Jan Brinksma