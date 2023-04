Waarpraatsje: ‘Maitiid’

DE JOUWER – Nei in hiel lang skoft mei skier en wiet waar, is it fan snein ôf bot opknapt. It bliuwt noch wol wat oan ‘e kâlde kant.

Moandeitenacht is it helder en by hast gjin wyn sil it op in soad plakken in pear graden frieze.

Tiisdei skynt de sinne hast de hiele dei, mar geandewei soe de loft op guon plakken dochs wat berûn reitsje kinne. By in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 9 graden.

De oare dagen fan dizze wike sil de sinne minder faak skine.

Jan Brinksma