Waarpraatsje: Kreas Peaskewaar

DE JOUWER – Nei in pear suterige dagen sjocht it waar der foar de Peaske goed út.

Sneon soe it earst wat dampich wêze kinne, mar letter sjogge wy de sinne grif ek noch wol. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 12 graden hinne.

Peaskesnein is it mei 13 graden noflik maitiidswaar, mar de sinne hat it wol dreech. It bliuwt drûch. De swakke wyn komt út it súdeasten.

Twadde Peaskedei wurdt it mei 14 graden noch wat mylder. De kâns op sinne is ek wat grutter, mar it liket net de hiele dei drûch te bliuwen. De sudewyn is swak oant matich.

Nei de Peaske wurdt it wer ritich en kâlder.

Jan Brinksma