Waarpraatsje: Kâld mei in bui

DE JOUWER – Der foelen tiisdei rûnom yn Fryslân wat winterske buikes en de sinne wie der ek by, mar it wie wol kâld en dat bliuwt it woansdei ek.

Tiisdeitenacht kin der noch in buike falle. As it goed opklearret, dan sil de temperatuer om it friespunt lizze. De westewyn is swak oant matich, mar by de noardkust lâns frij krêftich.

Woansdei skynt de sinne sa út en troch en in lytse bui is noch net hielendal útsletten. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it net folle waarmer as 10 graden.

Op Keningsdei liket it, sa goed as, drûch te bliuwen en it sil ek in bytsje mylder wurde.

Jan Brinksma