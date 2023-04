Waarpraatsje: It waar knapt op

DE JOUWER – Nei in tongersdei mei in soad buien, sjocht it waar der foar freed better út.

Tongersdeitenacht is it helder en by in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer op de measte plakken mar krekt boppe it friespunt.

Freed skynt de sinne earst flink, mar letter rekket de loft sa út en troch foar in part berûn. It liket in drûge dei te wurden. De wyn komt út it súdeasten en is matich. Mei 12 graden fielt it al wat nofliker oan.

Yn it wykein en nije wike wurdt it kreas maitiidswaar mei stadichoan hegere temperatueren.

Jan Brinksma