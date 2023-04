Waarpraatsje: It waar giet alle kanten út

Jûn krije we sa’t it liket in koart duorjend ûnwaar. Op plakken kinne der wynstjitten, reinbuien en kâns op heil foarkomme. De eastlike wyn is earst matich, letter swakker; by de noardkust earst noch frij krêftich.

Fannacht kinne de buien komme, yn it begjin faaks mei ûnwaar. It sil sa’n acht graden wurde. Der is in matige wyn út it noardeasten.

Moarnier wurdt der earst sinne ferwachte, mar letter kin út it suden wei de bewolking tanimme. Mei de wyn kin it tafalle, mar op it Waad en de Iselmar komt in matige wyn út it súdeasten.

Moarntemiddei is de loft berûn en sil it út it suden wei begjinne te reinen. De temperatuer leit om de sechstjin graden hinne. De wyn komt út it suden en is swak oant matich.

Sneontejûn is de loft berûn sil it ek wat reine, mar letter klearret it op. It sil net bot waaie.

Yn it wykein is it waar hinne en wer, mar der is wol kâns op sinne. De kâns op rein nimt ôf.

Yn de earste helte fan takomme wike binne de temperatueren leech. Letter wurdt it geandewei wer wat waarmer.

Waarnimmer