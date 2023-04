Waarpraatsje: Drûge Keningsdei

DE JOUWER – Nei in drûge woansdei liket it Keningsdei ek drûch te bliuwen, mar waarm wurdt it net.

Woansdeitenacht binne der opklearringen en by hast gjin wyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Keningsdei begjint kâld mei sa út en troch sinne. Yn ‘e middei rekket de loft stadichoan berûn, mar in glimp fan de sinne is net hielendal útsletten. De wyn is swak oant matich en komt út it súdeasten. Mei 11 graden bliuwt it te kâld foar de tiid fan it jier.

Freed kin it wer reine.

Jan Brinksma