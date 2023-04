Waarpraatsje: Drûch wykein

DE JOUWER – Nei in suterige freed sjocht it waar der foar it wykein wol kreas út.

Freedtenacht is de loft berûn. De wyn giet nei it noardwesten en is matich, mar by de kust lâns earst noch frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Sneon komt de sinne der geandewei by, mar in strieljende dei sil it net wurde. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 12 graden.

Snein feroaret der net in soad. De sinne sil grif skine, mar it wurdt snein ek net in strieljende dei. It bliuwt wol drûch en by in swakke oant matige eastewyn kin it miskien 13 graden wurde.

Op moandei liket it net hielendal drûch te bliuwen, mar min wurdt it net. By sa út en troch wat sinne en in matige westewyn is it 14 graden.

Jan Brinksma