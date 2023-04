Waarpraatsje: Drûch en geregeld sinne

Nei in net-ûnaardige drûge dei en sa’n 13 à 14 graden is it jûn en fannacht helder. De wyn út it noardeasten is swak oant matich en oan de kust frij krêftich. It bliuwt fannacht drûch en de temperatuer kin oant sa’n 4 graden sakje.

Moarnier is it sinnich. Letter nimt de bewolking ta, mar it bliuwt drûch. De wyn is noardeastlik en matich, mar oan de kust (frij) krêftich, wynkrêft 5 of 6.

Moarntemiddei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. It bliuwt drûch en it sil net waarmer as 14 graden wurde. De wyn wurdt eastlik, is oer it algemien matich en oan it Waad soms frij krêftich.

Moarntejûn klearret it op en is it drûch. De wyn wurdt wer noardeastlik en is swak oant matich en oan it Waad soms wer frij krêftich.

Woansdei krije we itselde soarte waar.

Waarnimmer