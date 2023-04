Waarpraatsje: buien ferwachte

Hjoed wie it wer in strieljende dei, mar de wyn wie fris. Jûn is it ek helder en drûch en de wyn is matich. Sa bliuwt it fannacht ek en de temperatuer kin nei sa’n fjouwer graden sakje.

Moarnier krije we bewolking en sil it op plakken reine. De middeis komt de sinne der sa no en dan by. It kin sa’n tolve graden wurde. De wyn komt út it easten en noardeasten mei in krêft fan 5-6.

Moarntejûn kin it ek wer reine.

Waarnimmer