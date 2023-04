Waarpraatsje: aardich sinnich, straffe wyn en letter rein

Jûn kin it sa no en dan ris reine. De wyn komt út it easten en is matich, oan see en op de Iselmar frij krêftich.

Fannacht wurdt it sa’n sân graden. De eastlike wyn matich. Yn it Waadgebiet is de wyn krêftich.

Moarn is it sinnich en is de wyn matich en yn it Waadgebiet is (frij) krêftich, mar yn de middei

komt fan it suden út stadich in reingebiet nei it noarden en soe der sels ûnwaar komme kinne. By sinnich waar kin de termometer nei achttjin graden oprinne, mar as it begjint te reinen wurdt it kâlder. Dat jildt ek foar de jûn. Oan de noardkust is de wyn earst noch frij krêftich.

Yn it wykein wif waar, mar geandewei minder kâns op rein. Benammen sneon is it sêft; fan moandei ôf wurdt it kâlder.

Waarnimmer