Undersyk: kâns op drûchte yn Hoarn fan Afrika hûndert kear grutter troch opwaarming ierde

Troch de opwaarming fan de ierde is de kâns op drûchte yn de Hoarn fan Afrika likernôch hûndert kear sa grut wurden, docht bliken út ûndersyk troch de ynternasjonale ûndersyksgroep World Weather Attribution. Sûnder de útstjit fan broeikasgassen soe it net sa oanhâldend drûch west hawwe.

De ûndersikers stelle fêst dat de drûchte yn it gebiet yn East-Afrika net inkeld gearhinget mei de hoemannichte rein, mar benammen mei hoefolle wetter oft der fuortdaliks wer ferdampt. As de boaiem waarmer is, ferdampt in protte wetter foardat it opnommen is. En ferdamping giet flugger as it waarmer is. De ûndersikers sjogge faker nei in ferbân tusken opwaarming fan de ierde en natuerrampen. “Soms is it net oan te toanen oft eat troch klimaatferoaring komt”, seit Gerbrand Koren, universitêr dosint fan de Universiteit Utert en ien fan de ûndersikers, tsjin de NOS. Mar yn dit gefal wie dat dúdlik wol sa. Koren sprekt fan in “skokkend resultaat”.

Mear rein lost de drûchte dus net perfoarst op. “Sûnder delslach is der fansels hielendal neat om op te nimmen. Dat dy delslach is wol wichtich, mar it effekt fan dy temperatuer is folle grutter, blykt no”, ljochtet Sjoukje Philip fan it KNMI ta. Hja is ek ien fan de ûndersikers. It tanimmen fan de temperatuer mei 1,2 graden Celsius, dêr’t de ûndersikers mei rekkenje, is dus fan grutte ynfloed op de fruchtberens fan de boaiem. Foar de Hoarn fan Afrika is de opwaarming in grutter probleem as foar in protte oare gebieten. Want yn gebieten dêr’t mear rein falt, is it minder nuodlik as in part ferdampt.

De Hoarn fan Afrika

De drûchte yn de Hoarn fan Afrika feroarsaket al jierren enoarme problemen. Minsken en bisten geane dea en gewaaksen groeie amper, mei konflikten en ferballe ynwenners ta gefolch. “Yn de lêste twa jier binne yn de regio sa’n oardel miljoen minsken twongen om harren wengebiet te ferlitten, mei in tanimming yn de ôfrûne seis moanne”, sei Astrid van Genderen Stort fan de FN-flechtlinge-organisaasje UNHCR yn jannewaris fan dit jier.

Likernôch 43.000 Somaliërs binne ferline jier stoarn as gefolch fan de slimste drûchte yn fjirtich jier yn it lân, stiet yn in rapport fan de Wrâldsûnensorganisaasje (WHO) en Unicef. Buorlannen Etiopië en Kenia hawwe ek ûnder de drûchte te lijen. Yn de Hoarn fan Afrika binne twa reinperioaden. De ûndersikers hawwe oer beide perioaden byinoar de ôfrûne jierren gjin trend bespeure kinnen dy’t in gebrek oan delslach mei klimaatferoaring yn ferbân bringe kin. “Minder rein kin ûnderdiel fan de normale fariaasje wêze, dat hoecht net troch klimaatferoaring te kommen”, seit Koren.

Los fan de fraach oft it yn in hiel jier mear of minder reint, makket it ek út wannear’t dy delslach falt, seit ûndersiker Philip. As dat yn in relatyf koarte tiid bart, kringt it focht net altyd mear yn ’e boaiem troch. “By sa’n koart skoft fan slim reinen nimt de boaiem it wetter net goed op. De kâns op oerstreamingen nimt dan ta omdat in protte wetter fuortstreamt, yn stee fan de boaiem yn giet.”

Dat in drûge boaiem minder wetter opnimt as mear fersêde grûn is net nij, mar dat de opwaarming ta safolle mear ferdamping laat wol. In wichtige wittenskiplike konklúzje, mar foar de ynwenners is it probleem dêr net mei oplost. “Der binne wol wrâldwide inisjativen om de klimaatferoaring ôf te remjen”, seit Gerbrand Koren. Mar dêr is de opwaarming net mei ferdwûn. Dus moat besjoen wurde wat wol helpe kin. “Wat kin, is nei lokale oplossingen sjen, lykas in kar foar oare gewaaksen of bettere yrrigaasje”, follet de ûndersiker oan.