Studinten Firda Drachten helje poadiumplak by wedstriid Cyber Security

Dannie Slotegraaf fan De Harkema en Jogchum Lindeboom fan Beetstersweach, studinten fan de oplieding Expert IT Systems and Devices op ROC Friese Poort (tenei Firda) yn Drachten, binne tredde wurden op de wedstriid Cyber Security fan World Skills Netherlands.

World Skills Netherlands organisearret alle jierren lanlike wedstriden op mbû-nivo foar ferskate fakgebieten. Dit jier fûnen de wedstriden plak op 23 en 24 maart yn de RAI yn Amsterdam. Dannie en Jogchum diene mei oan de wedstriid Cyber Security, ûnderdiel fan de oplieding Expert IT Systems and Devices. Acht skoallen út hiel Nederlân giene de striid mei-inoar oan foar in plak op it poadium.

De wedstriid duorre twa dagen. De earste dei stie yn it ramt fan it oanfallen fan Windows- en Linuxsystemen, it monitoarjen fan Windows en in klantpetear mei in direkteur fan in fiktyf bedriuw. Yn it middeisskoft waard troch de organisaasje in wachtwurd op de laptop fan de dielnimmers set. Alle groepen hiene dêrnei 45 minuten de tiid om wer tagong ta harren systeem te krijen.

De twadde dei stie yn it ramt fan it befeiligjen fan systemen mei ûnder oare multifaktorautentikaasje (MFA), it befeiligjen fan in webstee en it opsetten fan in feilich WiFi-netwurk.

Njonken it tapassen fan technyske feardichheden moasten de dielnimmers ek in presintaasje foar in fiktyf bedriuw hâlde. Yn de presintaasje moasten se brûkers útlizze wêrom’t it wichtich is om feilich mei wachtwurden om te gean en wêrom’t je net samar mei in iepenbier WiFi-netwurk ferbine moatte. Wat de dielnimmers net wisten, wie dat de seal fol mei minsken siet.

Mei harren lanlike tredde plak binne Dannie en Jogchum de bêste mbû-spesjalisten op it gebiet fan Cyber Security yn Noard-Nederlân.

Sjoch ek: Firda IT Drachten (@itdrachtenfirda) • Instagram photos and videos.