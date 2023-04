Stichting De Noordzee: ‘Miste kâns om natuer en fiskerij yn balâns te bringen’

Troch de ambysjes út it Europeeske fiskerij-aksjeplan net oer te nimmen, mist it kabinet de kâns om natuer en fiskerij op ’e Noardsee yn balâns te bringen. Dat skriuwt Stichting De Noordzee nei oanlieding fan de negative kabinetsreaksje op it plan. De stifting is net wiis mei it stânpunt fan minister Adema fan LNV en is fan betinken dat it aksjeplan fan de Europeeske Kommisje just foar duorsum fiskerijbehear en de breanedige beskerming fan de natuer yn ’e Noardsee soarget.

Wytske Postma, direkteur fan Stichting De Noordzee: “Op ’e Noardsee moat plak wêze foar in fearkrêftige natuer én plak om ferantwurde en duorsum te fiskjen. Troch de ambysjes út it aksjeplan oer te nimmen, kinne we dy kant út wurkje. Dêrom is de reaksje fan de minister in miste kâns foar de natuer en de fiskerij.”

Heldere stappen foar in sûne Noardsee

It aksjeplan befettet heldere stappen yn de rjochting fan in sûne Noardsee, ûnder mear troch weardefolle natuergebieten te beskermjen tsjin fiskerij dy’t de boaiem skeint en troch net-winske byfangsten te ferminderjen. It biedt ek in perspektyf hoe’t by it behear fan fiskerij better rekken holden wurde kin mei de rol fan fisken yn it ekosysteem. Goed behear kin bydrage oan it opbetterjen fan populaasjes fan fisken en it beskermjen fan kwetsbere soarten en habitats, lykas sânbanken en riffen. Tagelyk draacht effektive boaiembeskerming by oan sûnere populaasjes.

Mei de maatregels yn it aksjeplan wurdt in oerstap makke nei in fiskerij dy’t ferantwurde en de takomst treast is. De Europeeske Kommisje stelt mei it aksjeplan gjin nije wetjouwing foar, mar ropt lidsteaten op om de besteande wetjouwing foar fiskerij en natuer út de fieren en seeën de nedige beskerming te jaan.



Oprop om aksjeplan te omearmjen

Neffens Stichting De Noordzee is it fiskerij-aksjeplan needsaaklik foar de Noardseenatuer én de fiskerij. Frou Postma: “Yn de reaksje fan it kabinet stiet dat it fan belang is om fierdere efterútgong fan de natuer foar te kommen en de fiskerijsektor takomstperspektyf te jaan. En dat wylst it beskermjen fan natuer amper yn de reaksje neamd wurdt. It is soer dat it aksjeplan fersmiten wurdt: de natuer rekket sa noch fierder efterop en in duorsume takomst fan de fiskerij komt ûnder druk te stean.”

De stifting ropt de minister dan ek op om it doel fan it aksjeplan te omearmjen. De Twadde Keamer bûgt him meikoarten oer de reaksje fan minister Adema.