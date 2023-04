Slimme luchtfersmoarging yn Tailân: regear freget buorlannen om help

It Taiske regear freget buorlannen om help om de slimme luchtfersmoarging yn it lân oan te pakken. Troch smog hawwe in protte ynwenners al wikenlang lêst fan pinekiel en muoite mei it sykheljen. Fierder komt neffens it regear de toeristyske sektor yn gefaar, ek yn lannen om Tailân hinne.

Neffens it ministearje fan Folkssûnens hawwe goed 1,7 miljoen ynwenners fan Tailân sûnensproblemen troch de luchtfersmoarging. De Taiske premier Prayut Chan-o-cha wol graach dat de Asean, it gearwurkingsferbân fan lannen yn Súd-Azië, de oanpak fan it probleem koördinearret. Wat Tailân krekt fan de buorlannen wol, is net bekend.

De smog is ûntstien troch brannen yn Tailân, mar ek yn de buorlannen Myanmar, Kambodja en Laos. Boeren binne wend om nei it drûge seizoen harren lân yn ’e brân te stekken om fan túch en strûken ôf te kommen. Tailân wurdt op it stuit ek teheistere troch boskbrannen yn de noardeastlike provinsje Nakhon Nayok. Ofrûne wike giene grutte parten fan it Nasjonale Park Khao Laem yn flammen op. Lokale kranten skriuwe dat de brannen ûntstien binne troch wjerljochtynslach en de hurde wyn.

Ien fan de maatregels dy’t Tailân nommen hat, is in moratoarium fan trije moanne op it ferbaarnen fan lânbougrûn. Mar dêr lykje boeren har net folle fan oan te lûken, omdat it belangryk is om it lân wer fruchtber te meitsjen en oare gewaaksen te plantsjen en rispjen. Dêrneist woe it regear ferskate luchtfersmoargingsstanderten troch it parlemint loadse. Mar troch de machtige yndustriële lobby is dy wet der net trochhinne kommen.

De Taiske timpelstêd Chiang Mai stiet op it stuit boppeyn de IQAir-ranglist, in list fan stêden mei de measte luchtfersmoarging op ’e wrâld. Der is tsientallen kearen mear fynstof yn ’e lucht oanwêzich as dêr’t nei stribbe wurdt. De stêd kriget dêrmei it stimpel ‘net sûn’. Ynwenners en toeristen yn de stêd krije it advys om mûlemaskers te dragen, ruten ticht te hâlden, gjin aktiviteiten yn ’e bûtenlucht te dwaan en in luchtferfrisser op te hingjen.