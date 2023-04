Sieperda-sympoasium: 2000 jier Friezen en har lânskip

Dit jier wurdt de 2000ste jierdei fierd fan Plinius de Aldere (23 nei Kristus-79 nei Kristus), dy’t as ien fan de earsten it Waadlânskip beskreau.

Op 21 april organisearje it Keninklik Frysk Genoatskip, de Fryske Akademy en Tresoar it Sieperda-sympoasium oer 2000 jier Friezen en har lânskip. Dêr wurdt de dynamyk tusken lânskip, natuerbelibbing en identiteit by yn histoarysk perspektyf set en út ferskillende gesichtspunten wei beljochte.

It programma:

• 13:30-13:35 – Joop Koopmans: Wolkom

• 13:35-13:50 – Simon Halink: Ynlieding op it sympoasium

• 13:50-14:00 – Anne Popkema: Plinius oer Fryslân

• 14:00-14:30 – Mans Schepers: Cancelling Plinius?

• 14:30-15:00 – Han Nijdam: Lichem en lânskip yn Fryslân

• 15:00-15:20 – Kofjeskoft

• 15:20-15:50 – Mark Raat: ‘Uytmaelen ende tot goed landt maecken’

• 15:50-16:20 – Jeroen Wiersma: Kai Bouma en it feangreidegebiet

• 16:20-16:50 – Otto Knottnerus: Waadeilân – erfenis fan de romantyk

• 16:50-17:00 – Ofsluten

De lêzingen wurde opnommen yn it jierboek De Vrije Fries 2023.

Wat: Sieperda-sympoasium;

Wêr: Tresoar (Boterhoek 1, Ljouwert);

Wannear: freed 21 april fan 13:30-17:00 oere.

Ynformaasje oer oanmelden is hjir te finen.