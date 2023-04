Prinsessehof presintearret keunst oer duorsumens fan Keeley Haftner

Fan 29 april o/m 29 oktober 2023 presintearret Keramykmuseum Prinsessehof de útstalling EKWC@Princessehof: Keely Haftner – Carbon Copies. It wurk fan frou Haftner (Kanada, 1985) draait om duorsumens, en spesifyk om de ekologyske fuotleast.

De njoggen skulptueren yn it Prinsessehof binne makke fan ôftanke wurken fan keunstner Frances Whitehead. Troch se te fermeallen en it pún as basis foar har nije wurk te brûken, joech Keely Haftner de keunstwurken in nij libben. Mei dy Carbon Copies, besteande út in searje wurken fan keramyk en in grutte tekening, reflektearret se op de CO2-útstjit dy’t by it transport en it proses fan it meitsjen frijkommen is. De yn Nederlân wenjende keunstner makke it wurk yn 2021 by in residinsje yn it Europeesk Keramysk Wurksintrum (EKWC) yn Oisterwyk.

Foar frou Haftner is ôffal sawol boarnemateriaal as in haadûntwerp. Yn har searje Sculpture from other sculptor’s sculptures, dêr’t it toande Carbon Copies ûnderdiel fan is, transformearret se ôftanke wurk fan oare keunstners ta nije wurken. De skulptueren fan frou Whitehead, twa húskepotten, leine in reis fan 40.075 kilometer tusken Noard-Amearika en Nederlân ôf. Frou Haftner sloech de húskes oan grús en brûkte it pún as basis foar har nije wurk. Mei help fan in 3D-printer transformearre se it pún ta fetten fan keramyk. Dêr sloech de keunstner har eigen azem yn op, as symboalyske foarm fan kompensaasje foar de CO2 dy’t útstjitten is by ferfier en produksje fan de wurken.

De útstalling EKWC@Princessehof: Keely Haftner – Carbon Copies is in opmjitte nei programmearring oer duorsumens yn it museum. De kommende jierren wurket dr. Wendy Gers, kurator moderne en hjoeddeiske keramyk, oan in útstallingsprogrammearring duorsume keramyk. De earste fan de searje temaútstalling is fan novimber 2023 ôf te sjen.

Keeley Haftner

Keely Haftner behelle yn 2016 har master of fine arts oan de School of the Art Institute yn Chicago. Har wurk is útstald yn Kanada, de Feriene Steaten, Koreä, Dútslân en Nederlân. Yn 2020 wie se finalist fan de prestisjeuze Winifred Shantz Award for Ceramics.

De útstalling wurdt mei mooglik makke troch it Mondriaanfûns.