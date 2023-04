Opnij ûntdutsen skilderij fan Brueghel smyt yn Parys hast acht ton op

In opnij ûntdutsen skilderij fan de Flaamske skilder Pieter Brueghel de Jonge (1564-1638) hat op in feiling yn Parys 780.000 euro opsmiten. It wurk hong jierren efter in doar yn de telefyzjekeamer fan in Frânske húshâlding.

De famylje hie it yn it jier 1900 oankocht, mar yn ’e rin fan de jierren wie de neiteam fergetten om watfoar weardefol skilderij it gie. “Hja neamden it wol leafkjend ‘De Brueghel’, mar hiene gjin aan dat it om in orizjineel wurk gie”, fertelt in feilingmaster fan feilinghûs Daquerre Val de Loira oan de parse. It wurk ‘Dorpsadvocaat’ waard tusken 1615 en 1617 skildere en toant in brûzend juristekantoar yn in doarp. It doarpslibben is in tema dat Brueghel faak fêstlei.

It skilderij is 112 sintimeter heech by 184 breed, it op ien nei grutste wurk fan Brueghel de Jonge. Hy wie de soan fan Pieter Bruegel de Alde (sûnder H yn syn efternamme), ien fan de wichtichste keunstners fan de Flaamske renêssânse en skilder fan ‘De Toren van Babel’.