Oebele Brouwer formateur nije koälysje

De fjouwer partijen dy’t yn Provinsjale Steaten in koälysje foarmje wolle, hawwe Oebele Brouwer as formateur frege. Hy sil BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie helpe om ta in koälysje-akkoart op haadlinen te kommen.

Brouwer, yn it deistich libben boargemaster fan de gemeente Achtkarspelen en wenjend yn Eastermar, begjint tongersdei oan syn taak. Hoe’t de formaasje krekt foarm krije sil leit noch iepen.

Neffens Abel Kooistra (BBB) is Brouwer de goede formateur omdat er in soad bestjoerlike ûnderfining hat, net bûn is oan in politike partij en Fryslân en de Fryske kultuer goed ken: “In tige kundich man.”