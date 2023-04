Miste hûn stekt Beringsee oer

Yn Alaska is in hûn dy’t al in moanne mist waard, wer opdûkt nei in reis fan 240 kilometer oer it see-iis fan de Beringsee. De ienjierrige Nanuq, in Australyske harder, hie twa flinke bytwûnen oan ’e poaten, mar wie fierder yn oarder.

Yn maart wiene eigners fan Nanuq yn Savoogna op it eilân St. Lawrence op besite, doe’t er mei in oare hûn fan harren spoarleas ferdwûn. Dy oare hûn, Starlight, wie in pear wike letter wer terjochte. Oer it lot fan Nanuq sieten se yn noed, oant der op ynternet foto’s fan in hûn opdûkten. Dy wiene pleatst troch minsken yn Wales, it meast westlike plakje op it Noard-Amerikaanske kontinint.

“Us heit appte my: der is in hûn fûn yn Wales dy’t krekt op Nanuq liket”, fertelt Mandy Iworrigan, de eigner. Doe’t se op ynternet seach, koe se de hûn fuortdaliks werom. “Ik tocht, dit kin net wier wêze, dat is ús hûn! Wat docht er yn Wales?”

Hoe’t de hûn deryn slagge om 240 kilometer fierderop te reitsjen, is foar har in riedsel. “Miskien is it iis ferskood wylst er oan it jeien wie.” De frou tinkt dat har hûn yn libben bleaun is troch it iten fan restjes dy’t seehûnen efterlieten. “Of faaks hat er in seehûn pakt, of fûgels.”

De hûn is úteinlik mei in fleantúch nei Savoogna werombrocht, dêr’t er wer by it baaske is.