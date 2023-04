Mem oanklage fan jonkje (6) dat basisskoallejuf delskeat yn Feriene Steaten

De mem fan it seisjierrich jonkje dat begjin dit jier yn de Amerikaanske steat Virginia syn basisskoallejuf delskeat, wurdt ferfolge. De 25-jierrige frou wurdt oanklage foar it fertutearzjen fan har bern en it domdryst benefterlitten fan in laden fjoerwapen.

Op dy twa fergripen stiet in kombinearre maksimale selsstraf fan seis jier. De advokaat fan de mem seit dat it wapen yn in kast lei, op in planke dy’t heger as seis foet (1,8 meter) is. It wapen soe boppedat efter slot en grindel lein hawwe.

Warskôgingen negearre

De 25-jierrige learares Abigail Zwerner rekke op 6 jannewaris swierferwûne by it sjitynsidint. Hja waard ûnder fjoer nommen doe’t se oan in lêsttfal siet en waard yn boarst en hân rekke. Hja wist har learlingen noch yn feilichheid te bringen, foar’t se nei it sikehûs brocht waard. Dêr moast se twa wike bliuwe en waard se fjouwer kear operearre.

Koart foar it sjitynsidint waard de skoallieding noch warskôge dat it jonkje in wapen mei nei skoalle hie en dat er yn in “gewelddiedige” bui wie. Nettsjinsteande waard besletten om de situaasje ôf te wachtsjen, mei’t de skoalle hast út wie. Zwerner hat de lieding fan de rjochter sleept fanwege neilittigens.

Oanklager Howard Gwynn fan de stêd Newport News besleat foarige moanne it jonkje net te ferfolgjen, mei’t in bern fan dy âldens neffens him net by steat is om it rjochtssysteem te begripen. Hy sleat doe net út dat oaren wol oanklage wurde soene. Nei de oanklacht tsjin de mem fan it jonkje slút Gwynn net út dat der mear minsken ferfolge wurde.