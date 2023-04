Meldingen ynbraak en ynternetkriminaliteit sterk tanommen yn Fryslân

Yn it earste fearnsjier fan 2023 naam it tal meldingen fan sawol ynbraak as ynternetkriminaliteit yn Fryslân sterk ta, neffens it earste fearnsjier fan ferline jier. Lanlik sjoen bleau it tal oanjeften fan ynbraak yn wenten en ynternetkriminaliteit lykwols ridlik stabyl. Dat docht bliken út analyze fan plysjesifers troch BeveiligingWijzer.nl.

Sterke tanimming ynbraakmeldingen Fryslân

Dêr’t it tal ynbraken yn it earste fearnsjier lanlik mei yn trochsneed 4% ôfnaam, gie it tal ynbraken yn Fryslân just mei 27% omheech. Yn it earste fearnsjier fan 2023 wiene yn Fryslân de measte ynbraken op tsientûzen ynwenners, wylst Ljouwert lanlik sjoen op it sechde plak stiet kwa tal ynbraken.

Ynternetkriminaliteit nimt eksplosyf ta

It tal meldingen fan ynternetkriminaliteit yn Fryslân gie ek flink omheech. Dêr’t lanlik in trochsneed stiging fan mar 2% metten waard, wie dat yn Fryslân goed 21%. De measte Fryske meldingen fan digitale kriminaliteit waarden yn Ljouwert dien.

Mear ynbraaksifers binne te finen op: www.beveiligingwijzer.nl/cijfers-inbraak-cybercrime-2023.