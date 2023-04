Mearjerkerij (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Mearjerkerij

Fan dit wurd ha jo miskien noch nea heard.

No ik ek net, mar ik ha it fannewike leard.

It sit nammentlik sa,

alle jerken wolle graach in wyfke ha.

En allegearre sitte se mei in protte machtsfertoan

achter de earme eintsjes oan.

Soms wol trije tagelyk,

it eintsje rekket dan hielendal yn panyk.

Mar fan mearjerkerij is by har gjin sprake,

sy wol har mar mei ien jerk ‘fermake’.

De sterkste is fansels de man,

mar ja, wat moatte dy oare twa dan?

De natuer hat dêr gelokkich in oplossing foar,

dy twa dogge it dan gewoan mei-inoar.

Folkje Koster