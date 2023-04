Lêste kollum Simone Djurrema

Neidat se sawat seis jier lang alle moannen in kollum foar It Nijs skreau, hâldt Simone Djurrema, wenjend yn Sweden, der no mei op. Hjoed (op de fiifde en dus fakante sneon fan de moanne) publisearret se har lêste en nimt se mei in fermoanjend wurd ôfskied fan de lêzers: wês kritysk!

De redaksje is har tige erkentlik foar har lange en betroubere ynset. Se lit trochskimerje dat se faaks noch wolris in artikel oer in nijsgjirrich ûnderwerp ynstjoere sil. Dêr sjogge we nei út.

Underwilens hat Jaap Slager, ek in Fries om utens, tasein om it leechkommen plak op de earste sneon fan de moanne yn te foljen. Syn earste bydrage ferwachtsje wy takomme sneon.

Redaksje It Nijs