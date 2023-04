Learlingen eksposearje eigen kreaasjes yn it Keramykmuseum

It Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert organisearret twa kear yn it jier in ûntwerpwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Op woansdei 29 maart binne de winnende ûntwerpen fan de earste omgong fan de ûntwerpkriich ûnder grutte belangstelling fan freonen, famylje en klasgenoaten ûnbleate.

De wedstriid stie diskear folslein yn it teken fan de útstalling Feest! Fan Pesach en Ketikoti oant Karnaval en Divali. Learlingen fan it fuortset ûnderwiis koene meidwaan troch in byldzjende reaksje op de útstalling yn te stjoeren yn de kategoryen 2D en 3D. De winnende ûntwerpen binne o/m 25 juny te sjen as ûnderdiel fan de Feest!-útstalling yn it Prinsessehof.

Fan biermokken oant buertfeesten en fan Eid-al-Fitr oant de Sineeske diereriem: dit jier lieten learlingen fan it fuortset ûnderwiis har foar de ûntwerpkriich ynspirearje troch de útstalling Feest!. Hja dielden har eigen feestferhalen en ûntdutsen nije fieringen. Dêrnei giene se sels oan ’e slach. Mar leafst 135 prachtige ûntwerpen foar buorden en tegeltablo’s waarden ynstjoerd, dêr’t it Prinsessehof in seleksje fan sjen lit.

Winners

De katagory 2D waard wûn troch Abel Dijkstra (15) fan Comenius Zamenhof. Twad yn dy kategory is it mienskiplike wurk fan Lucas de Jong (15) en Tymen Veenstra (15) fan VSO de Monoliet en tred waard Charissa de Bruin (14) fan Comenius Zamenhof. Harren ûntwerpen binne útfierd troch Fons Hoiting fan Dijkstra Friese Kleiwaren yn Snits. De runner-up-ûntwerpen fan Anna Koops (13), Jasper Koolma (13) en Monica Vrebac (14) fan SG Eekeringe, Maaike van der Wiel (11), David Heiting (12) en Stijn Biewenga (12) fan Gomarus College, Jelmer Westerhuis (14), Ramón Douna (16) en Satina Kim (15) fan Comenius Zamenhof wurde op papier presintearre. Yn de kategory 3D kaam Sherien Hiralal (16) fan VSO de Monoliet as winner út ’e bus. Dêrneist is yn dy kategory wurk te sjen fan nûmer 2 Renze Marijn Holwerda (15) en nummer 3 Ruben Schaaf (14), ek fan VSO de Monoliet.

Underwiis en kultuer

Yn de ûntwerpkriich wurde learlingen fan it fuortset ûnderwiis útdage om in byldzjende ferwurking te meitsjen as reaksje op de ferhalen yn de útstalling. Yn de foarm fan bygelyks in ynstallaasje, foarwerpen fan keramyk, klean of in animaasje. Keramykmuseum Prinsessehof wol mei de populêre ûntwerpwedstriid de jongere generaasje bewust meitsje fan hoe gewoan en tagelyk bysûnder keramyk is. Alle dagen brûke we kopkes, boardsjes en skalen fan keramyk, en faak sûnder der erch yn te hawwen helje we mei keramyk de hiele wrâld yn ’e hûs. Yn kombinaasje mei de útstalling soarget it ûnderwiisprogramma foar ferbreding en ferdjipping fan de blik fan jonge minsken op ’e wrâld. Der wurdt ek in berop dien op de kreativiteit en ferbyldingskrêft fan de skoalbern.