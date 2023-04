Kolleksje Frysk Museum reizget troch Fryslân

It Frysk Museum sil op reis yn eigen provinsje. Op tiisdei 2 maaie is it museum yn Hantum mei in bysûnder stiennen byldsje. It byldsje, ôfbylding fan de hillige Sint Dionysius fan Parys, waard yn 1914 yn it doarp by in terpôfgraving fûn.

Hast 110 jier letter giet it byldsje werom nei it plak fan de fynst. It museum toant it byldsje yn Doarpshûs d’Ald Skoalle (Brantgumerwei 1 yn Hantum) op 2 maaie tusken 12.00 en 15.00 oere. Meiwurkers fan it Frysk Museum fertelle der mear oer en hearre ek graach de ferhalen fan doarpsbewenners. Der binne ek aardige, fergeze, kreative wurkateliers foar bern. Mear ynformaasje is te finen op friesmuseum.nl/hantum.

Yn ’e hjerst fan 1914 waard yn Hantum by it ôfgraven fan de terp in eigenaardich stiennen byldsje út de ein fan de lette midsiuwen fûn. De terpbaas, dy’t de fruchtbere terpierde foar in protte jild ferkocht, besleat it byldsje te ferkeapjen oan ien dy’t der niget oan hie. Sa kaam if fia-fia yn it Frysk Museum terjochte, dêr’t it byldsje oant hjoed-de-dei bewarre bliuwt. Oant tiisdei 2 maaie, want dan komt it byldsje fan de hillige Sint Dionysius werom nei Hantum.

Frysk Museum op Paad

De kommende jierren sil it Frysk Museum op ’en paad. It museum reizget troch de provinsje mei echte kolleksjestikken, nei it plak dêr’t se wei komme. De museumstikken foarmje op lokaasje de basis foar moeting, ferbining en goede petearen. Wat betsjut erfgoed foar ús? Wat fertelt it oer my en myn identiteit? Is it wichtich om keunst en erfgoed te bewarjen? En: hokker oantinkens en ferhalen oer in plak ropt sa’n objekt op? Oan de moeting sitte twa kanten, want it museum sil trije jier lang ferhalen, foarwerpen en foto’s fan bewenners dokumintearje. Sa wurdt op it plak sels de kennis oer de kolleksje ferrike. Yn Hantum fiert it museum in earste proef út foar it gruttere projekt yn 2024.

De aktiviteit is ûnderdiel fan it aktiviteiteprogramma fan de útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer en wurdt mei mooglik makke troch it Mondriaanfûns (it publike stimulearringsfûns foar byldzjende keunst en kultureel erfgoed), Prins Bernhard Kultuerfûns, Provinsje Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Ljouwerter Undernimmersfûns, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis. Frysk Museum op Paad wurdt mei mooglik makke troch de Vriendenloterij.