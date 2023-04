Kaart wâlkantbehear Fryslân op besjen

Wa’t witte wol wa’t ferantwurdlik foar it ûnderhâld fan de wâlskanten fan farwegen yn Fryslân, kin profyt hawwe fan de digitale kaart Wâlkantbehear Fryslân. Oant en mei 23 maaie 2023 leit de kaart op besjen.

Yn Fryslân leit sa’n 1800 kilometer oan wâlkanten by farwegen lâns. Foar it behear dêrfan kinne oerheden, partikulieren of oare belanghawwers ferantwurdlik wêze. Dêrom binne dêr ôfspraken oer makke troch de Fryske oerheden, dy’t begjin dit jier troch Provinsjale Steaten fêststeld binne. Dy ôfspraken jilde foar alle farwegen, lykas oanwiisd yn de provinsjale Vaarwegen Verordening (VVF).

Neffens dy ôfspraken is de provinsje ferantwurdlik foar de wâlkanten fan farwegen foar it beropsferfier. It wetterskip is dat foar wâlkanten dy’t fan belang binne foar de wetterkwaliteit of wêr’t relatyf in soad streaming is. Foar in wâlkant fan iepenbier terrein yn de beboude kom is de gemeente oan set. Dan bliuwe der noch wâlkanten oer dêr’t de ferantwurdlikheid foar by partikulieren of oare ynstânsjes leit. Yn guon gefallen betellet de oerheid wol mei oan it ûnderhâld, fia in subsydzjefûns.

Ynsjen

Oant en mei 23 maaie 2023 is de kaart is te finen op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen. Wa’t graach help hawwe wol by it ynsjen fan de kaart, kin op it provinsjehûs oan de Twibaksmerk 52 yn Ljouwert terjochte. Fia provincie@fryslan.frl kin in ôfspraak makke wurde. Wa’t in sjenswize yntsjinje wol kin dat op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen dwaan of maile nei provincie@fryslan.frl.