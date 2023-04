Jan Schokker: Robotfûgeltsje

Kollum

Wolris besocht om by in sparbank wat oan te passen of te feroarjen? Myn advys: net dwaan!

Ik woe in ekstra bankpas oanfreegje foar de frou. Wy hiene betocht dat wy fêst net tagelyk út de tiid reitsje sille en as je dan finansjele saken ôfhannelje moatte, is in mienskiplike bankrekken wol sa handich en ferstannich. De frou sit sûnt minskeheugenis by de SNS-bank en dat is noch sa’n âlderwetsk deeglike bank mei in kantoar dêr’t men samar yn rinne kin. Efterôf besjoen duorre it by dy bank wol in bytsje langer as se dêr tasein hiene. Wy moasten der ek noch in kear, ien kear, efteroan belje, mar it kaam fluch foarinoar.

Yn ’t foar hie ik opsnien dat myn Rabo it folle better foarinoar hie. Mei MynRabo.nl soe soks maklik yn in skeet en in sucht regele wêze. Wie dat mar wier! Foar dy twadde bankpas moast ik dochs wis en wier de klanteservice belje. No, toe dan mar.

De automatyske stim fan de klanteservice frege om myn banknûmer lûdop út en yn te sprekken.

“NLtrijenjoggentichRABO…”

Ik fielde my in folsleine idioat en frege my ôf wêrom it no sa moast. Is der tsjintwurdich werklik nimmen beskikber om gewoan in telefoan op te nimmen om gewoan âlderwetsk fatsoenlik en mei genôch ferdrach in âlde fertroude klant te reden stean? De measte ôfdielingen by de bank wiene al oerstallich, earne soe der dochs wol in aardige en foaral betûfte âld-wurknimmer te finen wêze dy’t mei twa fingers yn ’e noas der wat koöperative Rabo-euro’s byfertsjinje woe?

Ik fergriem in soad tiid yn ’t libben, mar hjir moast ik aardich wat ekstra geduld mei ha. De robotjuffer sei dat se myn nûmer net yn it bestân hiene. No moat ik derby sizze dat ik it nûmer yn it Frysk útsprutsen hie. Blykber kinne se ús offisjele twadde lânstaal net detektearje. Dy digitale yntelliginsje stelt dus noch neat foar. Nei’t ik mysels fermanne hie besocht ik om it banknûmer yn te sprekken yn ús twadde lânstaaltsje, mar dêr koe it robotfûgeltsje ek neat mei. Ik besocht it nochris en nochris. Stadich útsprutsen dizze kear, noch better artikulearre, in tredde kear sels noch wat rapper útsprutsen, want sa’n systeem is fansels ynearsten ûntwikkele foar it jongfolk, dat altyd oeral is for fear of missing out. Mar nee, gjin link. De robotjuffer hie blykber skjin har nocht mei my en frege it letter noch mar ris te besykjen. Sels hie ik ek flink myn bekomst. Altyd tocht dat ik in soad geduld hie. Kin ik soks koroana yn ’e skuon skowe?

Hoe soe dat tsjintwurdich mei ús jongerein wêze? As ik ús bern út en troch sa protteljen hear oer fan alles en noch wat, dan soene der al lang hurde wurden fallen wêze en djoere telefoanen stikken smiten. Miskien artikulearje se folle better yn ferliking mei dizze âlde fint mei syn los en rammeljend toskplaatsje.

Dy jûns haw ik it mar ris wer besocht, want de thússide is ommers 24/7 iepen. Foar ’t iten krige ik noch in wyntsje fan de frou foar wa’t ik dy pas sa nedich oanfreegje moast, dat dizze kear wie ik sa kalm en bedaard as in pûn âlde moal. En ferdeald, no wie ik al nei twa kear ynsprekken foarby de robotfûgel. It lei dus dochs oan mysels. Miskien moat ik nei in logopedist, mei myn slimme flybjen. By de toanielferiening seine se ek al dat ik in floeiber Frysk spruts.

Spitich wie dat it robotfûgeltsje my net trochferbine koe, de meiwurkers wiene der allinne yn kantoaroeren.

Ik kin hiel moai, djip en lang sykhelje en suchtsje. In feardichheid yn berêsting dy’t allinne boomers fan boppe de santich opbringe kinne.

Moarnier betiid fuortdaliks mar in gleske wyn yn stee fan in kopke kofje en dan mar wer foar de safolste kear belje mei dy skat fan in robotfûgeltsje.