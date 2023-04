Jan Bosgraaf: It is nuver

Kollum

Peaskesnein harken likernôch hûnderttûzen minsken op it Sint-Pietersplein yn Rome nei de taspraak fan paus Franciscus. Hy hold dy op it sintrale balkon fan de Sint-Pietersbasilyk, dat foar dy gelegenheid opfleure wie mei fiifentritichtûzen blommen en planten út Nederlân. Sûnt 1985 is dat in tradysje. Foardat de blommen op transport geane, wurde se troch in biskop seinige. Dat is ek tradysje. Lykas de seine ’Urbi et Orbi’ (foar de stêd en de wrâld) in fêste tradysje is en boppedat foar miljoenen minsken yn hiel de wrâld tige wichtich. Dy fleurige, kleurrike blommen en planten wiene in grutte tsjinstelling ta de ynhâld fan de taspraak fan de paus. Dy stie stil by de oarloch yn de Oekraïne, it Israelysk-Palestynske konflikt, de earmoed yn de wrâld, de stream fan flechtlingen en mear saken dêr’t men perfoarst net fleurich fan wurdt. Foar it hert fan de blomstikken koene dit jier gjin hortinsjes brûkt wurde, omdat dy om dizze tiid hinne noch net bloeie. Yn stee dêrfan waarden auberzjines, koerzjettes en paprika’s brûkt. Hiene dy gjin better plak fûn, as se nei ús fiedselbanken gien wiene? Dat ek yn it ramt fan de striid tsjin earmoed, dêr’t de paus op oanstie.

Hawar, it is te hoopjen dat it skoandere iten yn Rome net by it ôffal bedarre is. Want dêr witte se harren yn de ‘ivige stêd’ gjin ried mei. Sterker noch, se komme deryn om. Yn in wyk yn it noarden fan de op sân heuvels boude stêd, rûnen wylde bargen op in stuit deagemoedereard op ’e dyk omdat se folle makliker fretten yn de stêd fûnen as yn de natuer. En faaks fûnen se it ek noch wol lekkerder.

Foar it Romeinske ôffalprobleem is no in oplossing fûn. Ien kear yn ’e wike rydt in trein mei njoggenhûndert ton ôffal fan Rome nei Amsterdam om it dêr yn de ôffalferbrâningsynstallaasje fan AEB ferbrâne te litten. Sa te sjen hat dy ynstallaasje dêr de romte foar, njonken de 1,4 miljoen ton dy’t jierliks ferwurke wurdt. Is dy ynstallaasje no te rom opset? Of is de oerkapasiteit in gefolch fan ús eigen fier trochfierde ôffalskieding? De lege flessen bringe we nei de glêskontener en by ús efterhûs steane fjouwer konteners mei ferskillende kleuren lidden om it ôffal oan de boarne te skieden. As net-saakkundige tinkt men dan dat it ferbrânen fan dy ekstra tonnen ôffal, ekstra emisje jout en dêrmei smoarge delslach yn de natuer, mar dat skynt ta te fallen. Neffens saakkundigen is it ferbrânen fan ôffal gâns miljeufreonliker as it ferbrânen fan fossile brânje as ierdgas en stienkoal. Dat mei dan sa wêze, it heart fansels nuver as wy it algeduerigen hawwe oer stikstof- en fynstofreduksje, dêr’t it kabinet hast oer stroffele, en dan wyks njoggenhûndert ton ôffal út Rome komme litte om it hjir te ferbrânen. Of it moat wêze, omdat it € 200,– de ton opsmyt. In moaie ynstruier, tinke se by AEB grif.

No moat men gjin apels mei parren ferlykje, wurdt der sein. Dochs haw ik wolris oanstriid om it wol te dwaan, ek al roait it nearne nei. Want nim no de peaskefjurren. Dy fine nei alle gedachten harren oarsprong yn de tiid fan de Germanen. Oer tradysjes praat! Dy Germanen stutsen de fjurren oan om de goadinne Ostara in offer te bringen. Sa giet alteast it ferhaal, mar se binne der net alhiel wis fan dat dy goadinne yndied bestien hat en oft de Germanen yn har leauden. De namme soe in ferfoarming wêze (kinne) fan de goadinne Eostre. It Dútske Ostern en it Ingelske Easter binne dêr nei alle gedachten fan ôfkomstich. Sa bestiet der dus in konneksje tusken it hjoeddeiske kristlike Peaskefeest en dy Germaanske goadinne en de feesten dy’t ta har eare fierd waarden. Nei alle gedachten mei in soad drank, want dy âlde Germanen spuiden der net yn.

Mar no oer de peaskefjurren. Dy wurde al iuwen yn in part fan Europa oanstutsen. Rûchwei fan Denemarken oant en mei Eastenryk/Switserlân en fan it easten fan ús lân oant eastlik fan de Harz yn Dútslân. Yn Dútslân wurdt der ek noch faak in pop, as Judas, by ferbrând. Oant en mei 2018 joech dy iuwenâlde tradysje yn ús lân gjin inkeld probleem. Dit jier joech it lykwols in soad argewaasje. Want yn 2019 oardiele de bestjoersrjochter dat it Programma Aanpak Stikstof (PAS) yn striid is mei de Europeeske habitatrjochtline. Yn it PAS waarden eveneminten lykas peaskefjurren frijsteld fan de ferplichting om de effekten foar de natuer te berekkenjen. Dat moast dit jier dus wol. De organisaasje fan in peaskefjoer moat oantoane dat it fjoer gjin negatyf effekt hat op beskerme natuergebieten dy’t binnen in straal fan fjouwer kilometer lizze. Dêrta moat de organisaasje in saneamde Aerius-berekkening meitsje, dy’t de skealike delslach yn de natuer yn kaart bringt. Gelearde pluzers hawwe deroer gear west om dy rekkenmodule gear te stallen. As bliken docht dat de delslach te heech is, dan kin it feest net trochgean. Yn gefal fan twivel is in oanfoljend ekologysk ûndersyk troch in spesjalisearre buro nedich. De kosten dêrfan komme foar rekken fan de organisaasje. Omdat der ek in evenemintefergunning oanfrege wurde moat en in ûntheffing op it gemeentlik stookferbod, rinne de kosten aardich op. As der dan by eintsjebeslút ek noch gjin tastimming komt, moat de hiele peaskebult foar rekken fan de organisaasje ôffierd wurde. Dêrom is it net nuver dat der dit jier minder en ek folle lytsere peaskebulten brânden as yn foargeande iuwen. Linkenwei wurdt it yn benammen it easten fan ús lân ûnmooglik makke om ien dei yn it jier in stikmannich bulten tûken en (ôffal)hout op te brânen. Wylst der alle wiken in trein mei withoefolle ôffal út Rome… en der alle dagen earne oan ’e kust in stielfabryk… Nee, ik sil gjin apels mei parren ferlykje. Mar nuver is it wol.