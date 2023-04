Hjir bin ik te wrâld brocht (gedicht)

It is hjoed, 22 april, Boeke- en Roazedei yn Ljouwert. Om 11.30 oere is der in lyts programma mei ûntfangst yn de Afûk-winkel, en dêrnei sil fan 12.30 oere ôf in programma by de fontein fan Plensa by it Ljouwerter stasjon wêze. Ta gelegenheid fan it fiifjierrich jubileum fan dy fontein wurde der yn it Katalaansk en yn it Frysk gedichten foardroegen fan de Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés. Klanten yn de Afûk-winkel krije in roas by oankeap fan in boek.