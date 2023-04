Hindrik van der Meer: in libben yn muzyk en taal

Sympoasium en Sjong-yn en lietejûn

Al mear as in heale iuw lang spilet Hindrik van der Meer (Bantegea 1938) in belangrike en ynspirearjende rol yn de Fryske wrâld fan muzyk en literatuer. Fryske literêre teksten waarden troch him op muzyk set. Foar tsjerke en foar bern makke er muzyk dy’t noch altyd mei wille en nocht songen en spile wurdt troch jong en âld.

As earbetoan oan Hindrik van der Meer en syn rike oeuvre organisearje Tresoar en Utjouwerij DeRyp op 20 en 21 april in oantal aktiviteiten.

Mei in sympoasium op tongersdei 20 april (15.00-18.00 oere) wurdt yn Tresoar it wurk fan Van der Meer tsjut en in plak jûn yn in romme Frysk-kulturele kontekst. Bert Looper set Van der Meer yn in tradysje fan hûndert jier ‘kleinkeunst’, Jelle Krol behannelet de relaasje fan muzyk en literatuer, Beart Oosterhaven giet op de musikologyske aspekten yn fan it wurk en Tialda Hoogeveen sil as ambassadrice fan it berneboek de grutte wearde fan Van der Meer syn wurk foar de bernemuzyk en -literatuer oan ’e oarder stelle.

Op freed 21 april (16.00-20.30 oere) is der yn Tresoar in grut sjongfeest. Middeis wurdt ûnder lieding fan Klaartje van Dokkum en Jelma Wiegersma mei-inoar songen út de krekt ferskynde bondel Kom en Sjong. Dy bondel is dy dei te keap foar 15 euro. It bernekoar ‘De sinnestrieltsjes’ út Wytmarsum en it Wjelsriper wurkje oan dat feest mei.

De jûns steane muzyk en poëzy sintraal. It koar ‘De Itenser Sjongers’ bringt ûnder mear nije poëzy út de tsjerklike tradysje en fan Tiny Mulder. It ‘Freone- en famyljekoar’ bringt fersen fan ûnder oaren Piter Boersma, Obe Postma, Gysbert Japicx, Fedde Schurer en Rixt dy’t troch Hindrik van der Meer op muzyk set binne. Simone de Witte-Kuipers en Hans Wempe bringe in duet út de musical Ruth.

Sjoch foar de folsleine ynformaasje: www.tresoar.nl/bezoeken/agenda/sympoasium-hindrikvandermeer-20april.