Haadredakteur Dútsk tydskrift kriget dien nei sabeare fraachpetear mei Schumacher

De haadredakteur fan it Dútske rabbersblêd Die Aktuelle hat dien krige fanwegen de publikaasje fan in sabeare fraachpetear mei âld-Formule 1-koereur Michael Schumacher. De man wie sûnt 2009 haadredakteur fan it tydskrift.

Yn de edysje fan ôfrûne wykein liek it as soe de âld-koereur foar it earst sûnt syn slimme skyûngelok yn 2013 mei de media sprutsen hawwe. Op de foarside stie in foto fan Schumacher mei de tekst “It earste fraachpetear” en dêrûnder “It liket ferrifeljend echt”.

“Myn libben is folslein feroare sûnt it ûngelok”, is ien fan de saneamde sitaten fan Schumacher yn it blêd. Underoan it fraachpetear wurdt yn lytse letters fermeld dat it fraachpetear op basis fan keunstmjittige yntelliginsje makke is.

Schumacher rûn troch it ûngelok yn 2013 harsenskea op en waard in healjier yn koma holden. Oer syn medyske tastân hat syn famylje sûnt amper wat bekend makke. “Dit smaakleaze en misliedende artikel hie nea ferskine mocht”, stiet yn in ferklearring fan útjouwer Funke. “It foldocht op gjin inkelde wize oan de sjoernalistike standert dy’t ús lêzers fan ús ferwachtsje meie.” De útjouwer hat ekskuzen oan de famylje fan Schumacher oanbean. Dy makke ôfrûne wike buorkundich juridyske stappen tsjin it blêd te ûndernimmen.