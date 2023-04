Gabrielle Terpstra: Nije single fan Fryske Countryband Grymtosk

Skôging

De Fryske Countryband Grymtosk kaam yn febrewaris fan dit jier mei syn earste EP Ferbeane Fruchten en komt no mei in nije single Stilte foar de stoarm.

De band – syn namme is in âld Frysk wurd foar de dea of dat wat de minske eangst oanjaget – waard oprjochte as knypeach, twa freonen dy’t wolris wat opnimme woene, mar it is wat út ’e hân rûn. Neist de earste EP Ferbeane Fruchten leit der no ek in nije single mei fideo en tekst, dy ’t hjirboppe te besjen is.

De teksten fan de band geane ûnder mear oer tsjinstellingen lykas tsjuster en ljocht en oer it fieren fan it libben.

De nije single en de EP binne te finen op Spotify en YouTube.

Wy sjogge dernei út om mear fan dizze band te sjen en te hearren!