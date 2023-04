It Nijs krige in foto tastjoerd fan it ‘Us Heit’ yn it Frysk, dy’t okkerdeis makke waard yn Jeruzalem, troch in lêzer dy’t dêr op fakânsje wie. Yn de Paternostertsjerke op de Oliveberch hingje panielen mei de bea yn hûnderten talen, omreden dat Jezus dy op dat plak oan syn dissipels leard hawwe soe. Klik fia de links troch nei de Wikipedy foar mear ynformaasje.