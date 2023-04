Frijwilligers fan start mei it tagonklik meitsjen fan Fryske finzenisregisters

Yn it argyf fan Tresoar wurde ynskriuw- en kontrôleregisters fan finzenissen yn Fryslân bewarre. De registers befetsje de ynskriuwingen fan fertochten/feroardielden en mear ynformaasje oer de finzenen, lykas it sinjalemint. Dy Fryske finzenisregisters binne al digitalisearre, mar noch net online beskikber. It is nammentlik in hiel kerwei: mei-inoar binne it sa’n 42.000 scans dy’t ynfierd wurde moatte.

Traaljewurk

Om de registers foar elkenien tagonklik te meitsjen hat Tresoar op 13 april in nij projekt lansearre op it lanlik iepen sammelplatfoarm ‘VeleHanden’, ûnder de namme Traaljewurk. Frijwilligers kinne har oanmelde op de webside en dan oan ’e slach mei it ynfieren fan gegevens út de registers. It giet om sa’n 400 registers fan 25 ferskillende ynstellingen yn Ljouwert, It Hearrenfean, Snits en Harns út de perioade 1797 – 1921.

Foar minsken dy’t net langer wachtsje kinne en benijd binne oft se kriminele foarâlden hiene: it is al mooglik om te ûntdekken oft in (fier) famyljelid fêstsitten hat. Yn de útstalling Rjocht of Unrjocht? Wanhoop en lilkens om de Hogerhuis-saak yn Obe by Tresoar, wurdt ferteld hoe’t it kriminele ferline fan famyljes útsocht wurde kin.