Folkeline Papjes: April, trochdrave

Bloch

Sa’t yn de eardere blochs al skreaun is, binne der al in hiel soad dingen foar de 36e Nijjiersrevu yn gong set. Tiid foar ús regisseur om wat saken op in rige te setten. Hokker ideeën lizze der, wat foar sketskes binne al útskreaun en hokker hawwe noch wat oandacht nedich? Hawwe wy genôch lieten, hoe liket it mei de muzyk, wat dogge wy mei it dekôr, ensafuorthinne.

Hjir of dêr rinkelet gauris de telefoan of der komt in appke fan regisseur Anneke yn. “Ja, mei Anneke, ik tocht hi…” En dan giet se hielendal los. “Noch efkes oer dat stikje datst skreaun hast, aardich hear, mar ik wit it net krekt mear… wat bedoelst ek alwer mei…”

Omdat Anneke yn it deistich libben yn it sikehûs wurket en ek nachttsjinsten draait, komme by ús de berjochten dei en nacht yn: “Kinst ek noch wat mear betinke oangeande dat figuer?” “Dy klû… dy noasket my noch net. Kin dat net wat skerper?” De measten hawwe hjir troch de rin fan ’e tiid wol fan leard en hawwe it lûd fan de telefoan út stean. En oars leart dat fansels gau genôch.

Us Anneke, in poerbêst minske, mar soms…. Begryp ús net ferkeard; wat binne wy wiis mei har! Mar, se kin soms wol wat trochdrave….

Sa komt it dat al ús skriuwers, de dekôrploech, de froulju fan ’e klean en it bestjoer allegearre alwer it nedige húswurk fan har krige hawwe. En tinke jo no dat Anneke sels rêstich ôfwachtet wat derfan komt? Nee hear, dy giet mar troch oant en mei de lêste foarstelling yn jannewaris. En sels dêrnei noch: “Wy hiene dat ek sa en sa dwaan kinnen.”

Trochdrave om de álderbêste revu op ’e planken te bringen.

Folkeline Papjes, Revuploech De Jouwer, april 2023

Skets ‘De kofjehoeke’ út de 35e Nijjiersrevu op ’e Jouwer: