Fokaal Trijelûk fan Rixt van der Kooij, tredde konsert

It tredde konsert fan de syklus Fokaal Trijelûk ‘Bewûndering’, dy’t Rixt van der Kooij yn Ljouwert organisearret, wurdt op snein 23 april jûn. It draacht as tema ‘Dichtersleafde’. De sjonger is de bariton Daniël Hermán Mostert; Rixt van der Kooij spilet de pianopartij.

De útfiering begjint mei ‘Dichterliebe’, in syklus fan sechstjin Dútsktalige lieten fan Robert Schumann (1810-1856) op tekst van Heinrich Heine (1797-1856) oer in jongfeint dy’t sjocht dat syn leafste mei in oarenien trout en dy’t besykje moat om mei syn gefoelens yn ’t lyk te kommen.

Nei it skoft folget ‘Dichtersleafde’, ek in syklus fan sechstjin lieten op Fryske oersettingen dy’t Fedde Schurer (1898-1968) fan gedichten fan Heinrich Heine makke. Op dy Fryske teksten skreau Rixt van der Kooij sels de muzyk. It binne net allegearre deselde gedichten as dy’t Schumann foar syn syklus keas, dat it aksint yn har eigen syklus leit justjes oars: mear op de reewilligens om te ferjaan, want de faam koe der ek neat oan dwaan. By Schumann wint de irony it. Alle leed wurdt yn in grutte sarkofaach ferpakt dy’t yn de Ryn sinkt! Beide syklussen wurde mei in neispul ôfsletten. Yn de Fryske syklus komt de muzyk fan it earste liet werom. Dat suggerearret dat de jongfeint syn persoanlik drama dochs noch net alhiel ferwurke hat.

It konsert begjint om 15.00 oere en it is lykas de foargeande konserten yn de Fermanje oan de Wurdumerdijk 18 yn Ljouwert. Kaartjes à €17,50 binne by de yngong te krijen. Se kinne ek fia www.harmonie.nl besteld wurde.

It konsert wurdt sponsore troch útjouwerij Frysk en Frij dy’t foar dit Fryske projekt stipe fan de provinsje Fryslân krige.

N.B. Mei it each op it oantal te meitsjen programmaboekjes wurdt in mailtsje nei info@vocaaldrieluik.nl om te reservearjen tige op priis steld!

Ofbylding thússide: Heinrich Heine (publyk domein)