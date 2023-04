Fjouwer poadiums op Aaipop

Lykas wenst giet yn ‘e middei fan Peaskemoandei Aaipop wer los: ‘it grutste Frysktalich popfestival op ierde’.

Ferline jier wie it festival, nei twa jier koroana wer libbensliif yn Nijlân, folslein útferkocht. Besjoch in ympresje:

De trije poadiums binne diskear útwreide mei in ‘Trûbadoerskafee’, dêr’t it wat rêstiger om en ta gean sil as op it fierdere terrein. Foarôf, tusken ienen en twaen is der in programma foar bern. Dêrnei is it oant jûns let feest foar de grutten mei tal fan sjongers, dêrûnder ferneamde artysten lykas Adri de Boer, Grytz en Grize, De Doelleazen en Baldr’s Draumar. Sjoch hjirûnder foar it folsleine programma. Klik hjir om kaarten te keapjen. Lês hjirre oer eardere edysje fan Aaipop.