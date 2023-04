Fit en feilich fytse

Foar de sûnens is it fan grut belang dat minsken sa lang mooglik yn beweging bliuwe. Dat kin ek troch op de fyts troch te traapjen. Mei it programma Doortrappen Fryslân wurdt der fan alles oandien om dat feilich en mei wille te dwaan.

Yn Fryslân binne sa’n fjirtich rûten: rûntsjes fan sa’n tweintich kilometer, oer rommere paden, mei net folle obstakels en oerstekken. Dy rûten binne fansels tagonklik foar elkenien, mar yn earste ynstânsje bedoeld foar âldere fytsers. Dy kinne meidwaan oan ferskate fytsaktiviteiten yn de eigen omkriten. Se kinne har oanslute by in fytsgroep, meidwaan oan in fytsspegelaksje of in trijetsjiller probearje.

It folsleine oanbod stiet op www.doortrappen.frl. Dêr is in oersicht te finen fan fytsaktiviteiten en trochtraaprûten by harren yn ­­’e buert. Op dat webstee binne ek Fiets je rijk-boekjes en stimpelkaarten te bestellen. Troch ûnder it fytsen fan de rûten stimpels te sammeljen, fertsjinnet de fytser in beleanning.

It programma Doortrappen is in inisjatyf fan it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. Yn Fryslân is it Regionaal Orgaan ferkearsfeilichheid Fryslân kertiermakker en alle gemeenten hawwe in koördinator. De fytsaktiviteiten wurde opset en organisearre troch de Fietsersbond (fytsdosinten) en Sport Fryslân (buertsportcoaches). Dy wurkje dêrby gear mei oare partijen dy’t belutsen binne by it feilich fytsen yn Fryslân, lykas fytsewinkels en fysioterapeuten.