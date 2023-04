Doede Wiersma: Wat fine wy op it tsjerkhôf?

Oertinking

Wy wennen achttjin jier neist tsjerkhôven. Hast alle dagen seagen wy minsken nei it hôf rinnen. Wy seagen se stean by dat iene grêf fan man, frou, bern of âlden. Wy wisten fan harren fertriet en it gemis. Op it grêf wiene se tichteby en yn petear mei dy iene dy’t se sa slim misten.

Jezus is stoarn en begroeven. Trije freondinnen binne ûnderweis nei it grêf. Wat se dêr belibje, moatte wy foaral sjen mei de eagen fan it hert, net mei it ferstân allinne. De pylgertocht nei it grêf wurdt foar de trije froulju in tocht nei it libben.

Yn syn tsjok boek De stem van de Roepende skriuwt dr. G.D.J. Dingemans (Kok, 2000):

It libben fan Jezus rûn út op it krús. Ut de ferhalen oer syn ferskinen dêrnei oan minsken docht bliken dat syn heilsume ynfloed op minsken trochgiet. De trochgeande skeppingskrêft fan God – dy’t yn Jezus wurke – is troch syn dea net stikken te krijen. Syn ynfloed op minsken bliuwt. Dat is de kearn fan Peaske.

It libben fan Jezus rûn út op it krús. Ut de ferhalen oer syn ferskinen dêrnei oan minsken docht bliken dat syn heilsume ynfloed op minsken trochgiet. De trochgeande skeppingskrêft fan God – dy’t yn Jezus wurke – is troch syn dea net stikken te krijen. Syn ynfloed op min

By it grêf moetsje de froulju in ingel!

Dy ingel docht ús tinken oan de ljedder fan Jakob, mei ingels dy’t op en del rûnen. De ingel bringt ús by de sin en it geheim fan it libben. As de stim fan ús inerlik de stim fan God wurdt, dan praat de ingel mei ús. In ingel is neat bysûnders. Salang’t ik preken meitsje, fan 1972 ôf, ha ik dy stim alle wiken heard.

Wat seit dy ingel tsjin de froulju? “Gean werom nei Galilea!” Bedoelt er: Gean nei it plak dêr’t jim relaasje mei Jezus begûn? Bring jim de dieden en wurden fan Jezus yn ’t sin? Litte dy jim ynspirearje om te dwaan wat Hy die?

‘Jezus’ dat is: it ferhaal fan DE LIBBENE!

Lêze: Markus 16:1-7

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe, dat by de KFFB te bestellen is foar de ledepriis fan € 19,50. (boekeklub@kffb.nl, 06-5168 1577)