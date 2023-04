DINA mei ‘medisyn’ yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum op snein 30 april

DINA komt yn it foarjier fan 2023 mei in nij album, mei de titel medisyn. Foar it earst makket se in album yn har memmetaal, it Frysk. Dina Popma (1984) hat tegearre mei technikus en produsint Bonne van der Wal in album opnommen yn it Thomastsjerkje yn Ketlik.

Tsien nûmers dy’t oerstreame fan krêft, himelske meldijen, trânseftige en repetitive gitaarpartijen en teksten dy’t Dina as frou en as minske grûnje, en yn harren muzikale en poëtyske foarm as universeel ‘medisyn’ ta jin nommen wurde kinne.

Dina die in ûndersyk. Hja socht út wat har manier fan besinnen is. Hja begûn te skriuwen en dat die se yn it Frysk, de taal dy’t har mei it djipste fan harsels ferbynt. En sa makke se it album medisyn. En mei it album makke se in boek, dêr’t neist har lietteksten, gedichten en sprutsen wurde, ek fraachpetearen yn te finen binne. Dina prate mei in ‘herborist’ en in krûdegenêskundige en sels fertelt se it ferhaal fan har ûndersyk. En de lêzer en harker wurdt útnûge om sels in resept, in ‘medisyn’ te dielen, en op te skriuwen yn it boek.

De Tsjerketour (by tsien âlde tsjerken del) kaam ta stân as in gearwurking tusken Popfabryk, produksjehûs foar Fryske popkultuer en Stichting Alde Fryske Tsjerken. Popfabryk sjocht de âlde tsjerken yn Fryslân as in bysûnder en wiidferspraat poadium om syn lytsskalige produksjes foar in benammen nij publyk te presintearjen.

Troch Jeroen van de Bovenkamp is in promoasjefideo makke mei muzyk fan Dina. Sjoch dêrfoar op YouTube.

DINA, sjongeres, muzikante en produsinte mei medisyn

Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Ljouwert

Snein 30 april 2023 om 15.00 oere

It is net mooglik om te reservearjen. Kaarten wurdt by de yngong fan de tsjerke ferkocht foar € 10,00 it stik.

Wa’t op tiid komt, kin in moai plakje útsykje. By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).