Dichter fan Fryslân: Op it spoar

It njoggende gedicht fan de Dichter fan Fryslân hyt ‘Op it spoar’. Oanlieding foar Sigrid Kingma is it nijs oer it spoar by Molkwar dat in skoft bûten gebrûk is fanwegen in dasseboarch. Op mear plakken yn Nederlân driget it spoar te fersakjen. “Wy kenne de beskerme diersoart benammen út it printeboek Knipperke fan Lida Dykstra. No binne se echt, en blykber oeral.”

Op it spoar

Dassen op it spoar

Daks syn poatsjes kinne it net litte

grave, dolle, klauwe yn de berm.

‘Mear kreamkeamers,’ seit Durkje.

Ik bin dassen op it spoar

langje nei lytse Epke’s

mei dy ûndogenske streepsnútsjes

lange fersideboartersgongen

maitiidswille, ‘tankewol heity!’

Ik bin hieltyd dassen op it spoar.

It is de kleurebril dy’t it ferbruit

want ik seach nea

in libbensechtenien.

Juster wol in hart

samar lizzend yn in fruitpluktún

it like krekt in stobbe!

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân