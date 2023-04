Deade troch treinûngelok by Voorschoten

Yn Voorschoten is in passazjierstrein ôfrûne nacht ûntspoard nei in botsing mei in kraan op it spoar. Ien persoan kaam om it libben en likernôch tritich rûnen ferwûningen op, seit de Feilichheidsregio Hollands Midden. Njoggentjin minsken binne nei it sikehûs brocht; dêr wie de masinist fan de trein ek by.

De helptsjinsten rieden manmachtich út en der waard in traumahelikopter ynset. Neffens de wurdfierder fan de feilichheidsregio lizze twa fan de fjouwer wagons fan de trein njonken it spoar. It giet om in sneltrein dêr’t fyftich oant sechstich minsken yn sieten, lit NS witte. Elkenien is út de trein helle. In part fan de trein kaam yn in stik lân terjochte, it middelste part leit op it spoar en in part op ’e side. It part dat noch op it spoar stiet is swier skansearre.

Neffens in wurdfierder fan de spoarwegen wie de trein op wei fan Leien nei De Haach doe’t er om 03.25 oere hinne op in lytse boukraan botste. Yn in wagon bruts brân út dy’t fluch dwêst wurde koe. It is net dúdlik hoe’t it ûngelok barre koe. Op it plak fan it ûngelok waard ôfrûne nacht troch ProRail oan it spoar wurke, seit in wurdfierder. In frachttrein kaam ek yn botsing mei it boumaterieel.

Alve fan de tritich ferwûne minsken binne yn omlizzende wenten opfongen. Swierferwûne minsken binne nei sikehuzen brocht. Yn de passazjierstrein sieten in masinist en twa kondukteurs. De masinist hat brutsen bonken en leit ek yn it sikehûs, mar is oansprekber. De kondukteurs hawwe in protte lichte ferwûningen. Hoe’t it mei de masinist fan de frachttrein is, is ûndúdlik.

Fanwegen it ûngelok fangt it kalamiteitesikehûs fan it UMC Utert ferwûne minsken op. Dat hospitaal stiet ree by grutte ûngelokken of kalamiteiten. It is in gearwurkingstsjinst tusken UMC Utert en de ministearjes fan Definsje en Folkssûnens, Wolwêzen en Sport. Yn elts gefal oant 16.00 oere ride der gjin treinen fan en nei Leien. Undersocht wurdt wat der krekt misgien is. Pas as de trein romme is en de skea oan en by it spoar reparearre is, kin it treinferkear wer ride.

Besjoch in filmke dat in treinpassazjier makke by de NOS.