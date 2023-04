De alve fonteinen besytsje mei in opreiskaart fan Arriva

Yn 2018 krigen alve skulptueren fan ynternasjonale keunstners harren libbensgrutte foarm yn de Fryske stêden. De saneamde 11fountains besteane ûnderwilens fiif jier en om dat te fieren biede Merk Fryslân en Arriva it 11fountains-opreiskaartsje oan. Wa’t noch net alle fonteinen sjoen hat, kin dy mei dat foardielige kaartsje besytsje.

Mei de kaart reizget men mei twa persoanen fan 29 april oant en mei 31 maaie by alle keunstkreaasjes lâns foar € 15,00 it kaartsje. Sa wurdt in besite oan de fonteinen foar elkenien tagonklik makke.

Grutste byldetún fan Europa

De grutste byldetún fan Europa is altyd iepen en fergees te besytsjen. De rûte by de fonteinen yn de alve Fryske stêden del is goed berikber mei it iepenbier ferfier. Net allinnich reizget men op dy wize duorsum, men wurdt ek ‘foar de doar’ ôfset. De bussen en treinen fan Arriva hâlde nammentlik op maksimaal tsien minuten fan eltse fontein ho.

11fountains

Alve fonteinen yn de alve Fryske stêden, ûntwurpen troch alve keunstners út alve ferskillende lannen. 11fountains is in ynternasjonaal keunstprojekt foar Ljouwert-Fryslân 2018, kulturele haadstêd fan Europa, betocht en gearstald troch Anna Tilroe. Harns krige De Walfisk, Dokkum de IIsfontein en Ljouwert de Love-fontein. Op www.11fountains.nl binne alle alve (wetter)keunstwurken yn Fryslân te finen.

Opreiskaart

De opreiskaart is foar elkenien tagonklik. Mei it e-kaartsje reizget men mei twa persoanen en maksimaal trije bern o/m 15 jier maklik nei de fonteinen. It ferfiersbewiis is te brûken yn de Arriva-bussen en -treinen fan Fryslân en Grinslân, nei 9.00 oere op wurkdagen, yn it wykein en op feestdagen de hiele dei. Sjoch foar mear ynformaasje op: www.11fountains.nl/samenreisticket.