David Vos sjongt Brel yn Doarpstsjerke Huzum op 23 april

Jacques Brel is al jierren wei, mar syn wurk libbet troch en jout noch hieltyd te tinken: syn teksten yntrigearje, syn lieten ynspirearje.

Poëtyske en meislepende lieten, oer leafde, froulju en langstme, oer ûnstjerlikheid fan dreamen en stjerlikheid fan in libbenswize. Oer libben en dea, gelok en iensumheid, soms rebellearjend synysk fol fenyn, altyd meislepend en yntins.

Ut it ymponearjende oeuvre fan de Belgyske sjansonnier, dat goed twahûndert sjansons omfettet, makket David Vos (yn Nederlân bekend as sjonger, akteur en presintator) hieltyd opnij in kar: dy fan himsels. Vos makket de passy fan Jacques Brel ta syn eigen passy. In hertstochtlike, trochlibbe eigen ynterpretaasje, dy’t de sizzenskrêft fan it oarspronklike wurk folslein yntakt lit.

Konsert: David Vos sjongt Brel mei Nettie Krull, piano

Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Ljouwert

Snein 23 april 2023 om 15.00 oere.

De tagongspriis is € 12,50; foar bern o/m 12 jier € 2,50 (konsumpsje yn it skoft ynbegrepen). Kaarten binne te keap fia it Ticketkantoor.

Wa’t op tiid komt, kin in moai plak útsykje. By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).