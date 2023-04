Briefkje oer taal (59)

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter.

Bêste Ed,

Do neamdest ferline wike yn it ramt fan staveringsfoarskriften dat alderaardichste boekje fan Rienk de Haan silger, Mei freonlike groetnis. Omdat dy handige skriuwwizer útferkocht is, woest dat er by de tiid brocht wurdt om him, eventueel yn digitale foarm, wer ûnder de minsken te bringen. Ik mien te witten dat de Fryske Akademy de ynhâld dêrfan ferwurket yn de digitale taalhelp Frysker.nl.

Nei oanlieding fan myn fraach fan in wike of wat lyn hoe’t it getal 23 yn letters skreaun wurdt, waard my, mei troch it kontakt dat ik mei it Taalburo fan de Fryske Akademy hie, dúdlik dat it antwurd op sokke fragen mei help fan Frysker te finen is. Dat kin soms nochal wat tiid kostje, want mei Frysker wat opsykje is wurdboeken rieplachtsje. Dy binne alfabetysk gearstald, mar fragen fan taalbrûkers sille ek gauris oer de gearhing fan ferskillende saken gean. Wol ik bygelyks witte hokker telwurden farianten hawwe en hoe’t dy binne, dan sil ik se allegearre bylâns moatte om in folslein antwurd te krijen. Foar sokke fragen binne de taaladvizen sa’t Onze Taal dy foar it Hollânsk jout probaat. Dy meitsje alderhande gearhingjende kwestjes dúdlik en jouwe der útlis by.

Yn de kwestje ‘har of harren’ (ek in moai tema foar in taaladvys!) spilet tink ik ek de ûntwikkeling mei dy’t we oeral om ús hinne waarnimme en dy’t fan alle tiden is: it moat hieltyd flugger, koarter en effisjinter. Yn taaluteringen ek. Wurden wurde ynkoarte of weilitten. Guon fine ‘harren’ âlderwetsk, miskien wol trochdat it op it Hollânske ‘hare’ liket, dat net mar brûkt wurdt (‘de vrouw en hare kinderen’). Mei haar en hare waard it ûnderskied tusken inkeld- en meartal útkomme litten. Dat soks yn it neigean rekke, brocht gjin ûndúdlikheid mei. Yn it Frysk kinne we lykwols net sa maklik fan de foarm ‘harren’ ôfstân dwaan, omdat wy de foarnamwurden ‘hun’, ‘hen’ en ‘zich’ net kenne. Ja, oeral om ús hinne hearre we dy foarnamwurden wol brûken, mar se hearre yn ús taal net thús.

It yn in kollektyf útkomme litten fan de yndividualiteit (idee fan Abe de Vries) sil neffens dy en my yn de praktyk sa dreech wurde, dat dêr better oare formulearringen foar keazen wurde kinne. Do joechst al wat mooglikheden (elts fan ús, elts fan jimme). By dy foar de tredde persoan (elts fan har, of harren) settest in fraachteken. Fansels, sokke drege kwestjes litte we graach oan taalkundigen oer, mar elk foar oar liket my dêr ek goed foar te brûken. Dat is Frysk taaleigen foar ien foar ien en foar elkenien. Iksels hâld trouwens net sa fan de fariant elts, dy’t histoarysk wol korrekt is, mar my yn it hjoeddeistich gebrûk wat te opdien is.

Yn dyn tredde alinea fregesto dy ôf hoe’t it kin dat guon wurden ynterferinsjegefoeliger binne as oare. Soe dat neffens beskate wetmjittichheden gean of fan tafallichheden ôfhingje? It binne yn alle gefallen prosessen dy’t, as se ienkear ynset binne, min tebek te kringen binne. Goed taalûnderwiis, dat ek oan ferliking fan Frysk en Hollânsk docht, kin helpe. As media en skriuwers konsekwint earne brûke, komt dat der grif wer yn. Ik freegje my trouwens wol ôf wêrom’t yn ergens (lienwurd neffens Frysker) in n skreaun wurdt. We skriuwe dochs ek jonges en net jongens?

Mei freonlike groetnis,

Jan